Сирены в Беэр-Шеве и окрестностях в связи с обстрелом из Ирана. Нет раненых

В Западном, Центральном и Южном Негеве, а также в Иудее и на границе с сектором Газы была активирована система раннего предупреждения о ракетных обстрелах в связи с обстрелом из Ирана.

Сигнал тревоги прозвучал в десятках населенных пунктах.

Ракета перехвачена силами ПВО. В связи с угрозой разлетания обломков сигнал тревоги активирован еще в десятках населенных пунктах.

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" не поступали сообщения о пострадавших.