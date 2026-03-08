Сирены в Беэр-Шеве и окрестностях в связи с обстрелом из Ирана. Нет раненых
время публикации: 08 марта 2026 г., 18:39 | последнее обновление: 08 марта 2026 г., 19:04
В Западном, Центральном и Южном Негеве, а также в Иудее и на границе с сектором Газы была активирована система раннего предупреждения о ракетных обстрелах в связи с обстрелом из Ирана.
Сигнал тревоги прозвучал в десятках населенных пунктах.
Ракета перехвачена силами ПВО. В связи с угрозой разлетания обломков сигнал тревоги активирован еще в десятках населенных пунктах.
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" не поступали сообщения о пострадавших.
