x
08 мая 2026
|
последняя новость: 17:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
08 мая 2026
|
08 мая 2026
|
последняя новость: 17:24
08 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Теннис на колясках. Сборная Израиля вышла в финал квалификации чемпионата мира

Спорт/важное
Теннис
время публикации: 08 мая 2026 г., 17:24 | последнее обновление: 08 мая 2026 г., 17:24
Теннис на колясках. Сборная Израиля вышла в финал квалификации чемпионата мира
AP Photo/Vera Nieuwenhuis

В Италии проходит европейский отборочный турнир командного чемпионата мира по теннису на колясках.

Мужская сборная Израиля стала победителем группы 1. Соперники хорваты и португальцы.

Женская сборная Израиля стала победительницей группы 2. Соперники: команды Австрии и Турции.

Quad сборная Израиля победила в групповом турнире сборные ЮАР, Австрии и Швейцарии.

В полуфинале израильтяне победили французов 2:0.

Состав Quad сборной Израиля: Ноам Гершони, Гай Сасон (один из лидеров мирового рейтинга), Рои Абарджиль.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 мая 2026

Кадетский чемпионат Европы по сквошу. Израильтяне обыграли сборные Дании и Германии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 мая 2026

Теннис. Лина Глушко вышла в полуфинал турнира в Грузии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 апреля 2026

Теннис на колясках. Израильтянин стал победителем турнира в Южной Корее
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 марта 2026

Теннис на колясках. Гай Сасон стал победителем турнира в Риме