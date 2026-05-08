Теннис на колясках. Сборная Израиля вышла в финал квалификации чемпионата мира

В Италии проходит европейский отборочный турнир командного чемпионата мира по теннису на колясках.

Мужская сборная Израиля стала победителем группы 1. Соперники хорваты и португальцы.

Женская сборная Израиля стала победительницей группы 2. Соперники: команды Австрии и Турции.

Quad сборная Израиля победила в групповом турнире сборные ЮАР, Австрии и Швейцарии.

В полуфинале израильтяне победили французов 2:0.

Состав Quad сборной Израиля: Ноам Гершони, Гай Сасон (один из лидеров мирового рейтинга), Рои Абарджиль.