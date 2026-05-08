Ученые восстановили память у стареющих мышей с помощью назального спрея

Ученые создали назальный спрей, который у мышей снижает воспаление в мозге и помогает восстанавливать ухудшившуюся память. Команда исследователей из Техасского университета A&M предполагает, что в будущем подобная технология может оказаться эффективной и для людей, хотя для этого необходимы дополнительные исследования.

Разработка направлена на борьбу с нейровоспалением – хроническим воспалительным процессом в стареющем мозге, который связан с ухудшением памяти, внимания и других когнитивных функций, а также рассматривается как один из факторов развития болезни Альцгеймера. Исследователи сравнивают этот процесс с перегревом отдельных деталей двигателя. В эксперименте использовали внеклеточные везикулы – микроскопические биологические пузырьки, содержащие белки и генетический материал. Их получили из человеческих стволовых клеток и поместили в состав спрея. Эти везикулы доставляли полезные молекулы непосредственно к проблемным участкам мозга.

Испытания проводили на 18-месячных мышах, что примерно соответствует возрасту человека 50-60 лет. Особое внимание ученые уделили гиппокампу – области мозга, отвечающей за память и обучение, где с возрастом часто развивается выраженное воспаление. Животным ввели две дозы препарата через нос с интервалом в две недели. Такой способ введения позволяет веществам быстрее и проще достигать мозга, минуя инвазивные процедуры. После курса лечения мыши лучше справлялись с тестами на распознавание предметов и пространственную память по сравнению с контрольной группой. Анализ тканей подтвердил снижение воспалительных процессов в гиппокампе.

Ключевую роль в эффекте сыграли микроРНК, содержащиеся внутри внеклеточных везикул. Эти небольшие молекулы регулируют активность генов и помогают снижать сигналы, запускающие возрастное воспаление в мозге. Благодаря этому у пожилых мышей иммунные клетки мозга возвращались к более здоровому состоянию, а митохондрии, отвечающие за выработку энергии в клетках, начинали работать эффективнее.