Канцелярия Нетаниягу: правительство Израиля разделяет горе семьи Лиора Рудаева

В сообщении канцелярии главы правительства, распространенном 8 ноября, говорится: "После завершения процедуры опознания Национальным центром судебно-медицинской экспертизы совместно с полицией Израиля и военным раввинатом представители Армии обороны Израиля сообщили семье старшего сержанта запаса Лиора Рудаева, что его тело возвращено в Израиль и процедура опознания завершена.

Правительство Израиля разделяет тяжелое горе семьи Лиора Рудаева, а также горе всех семей погибших заложников.

Израильское правительство и система, занимающаяся возвращением пленных и пропавших без вести полны решимости, неустанно работают над тем, чтобы вернуть тела всех погибших заложников для достойного захоронения на родине.

Террористическая организация ХАМАС должна выполнить свои обязательства перед посредниками и вернуть похищенных в рамках реализации соглашения. Мы не пойдем на компромисс в этом вопросе и приложим все усилия, пока не вернем всех погибших заложников. Да будет благословенна их память".