Израиль

Арестован подозреваемый в причастности к теракту в Иерусалиме

Иерусалим
Теракт
Полиция
ШАБАК
время публикации: 08 сентября 2025 г., 14:57 | последнее обновление: 08 сентября 2025 г., 15:03
Арестован подозреваемый в причастности к теракту в Иерусалиме
Flash90. Фото: В.Хашламун

Полиция сообщает об аресте жителя арабского квартала Иерусалима по подозрению в причастности к теракту, совершенному на перекрестке Рамот, в результате которого шесть человек были убиты и множество людей получили ранения.

Расследование ведет общая служба безопасности (ШАБАК).

В сообщении полиции отмечается, что расследование продолжается, возможны новые аресты.

В Иерусалимском округе усилены меры безопасности.

Теракт в Иерусалиме. Фоторепортаж

Израиль
