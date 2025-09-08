Арестован подозреваемый в причастности к теракту в Иерусалиме

Полиция сообщает об аресте жителя арабского квартала Иерусалима по подозрению в причастности к теракту, совершенному на перекрестке Рамот, в результате которого шесть человек были убиты и множество людей получили ранения.

Расследование ведет общая служба безопасности (ШАБАК).

В сообщении полиции отмечается, что расследование продолжается, возможны новые аресты.

В Иерусалимском округе усилены меры безопасности.

Теракт в Иерусалиме. Фоторепортаж