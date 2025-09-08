Арестован подозреваемый в причастности к теракту в Иерусалиме
время публикации: 08 сентября 2025 г., 14:57 | последнее обновление: 08 сентября 2025 г., 15:03
Полиция сообщает об аресте жителя арабского квартала Иерусалима по подозрению в причастности к теракту, совершенному на перекрестке Рамот, в результате которого шесть человек были убиты и множество людей получили ранения.
Расследование ведет общая служба безопасности (ШАБАК).
В сообщении полиции отмечается, что расследование продолжается, возможны новые аресты.
В Иерусалимском округе усилены меры безопасности.
