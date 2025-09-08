Пятый убитый при теракте: 79-летний раввин Мордехай Штейнцайг
время публикации: 08 сентября 2025 г., 14:52 | последнее обновление: 08 сентября 2025 г., 14:52
Разрешено к публикации имя пятого убитого террористами в ходе теракта в иерусалимском районе Рамот: это 79-летний раввин Мордехай Штейнцайг, владелец известной пекарни "Выпечка доктора Марка", расположенной в Бейт-Шемеше.
В ходе теракта были убиты шесть человек: пятеро мужчин и одна женщина, имя женщины пока не было опубликовано.
