x
08 сентября 2025
|
последняя новость: 15:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 сентября 2025
|
08 сентября 2025
|
последняя новость: 15:56
08 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Пятый убитый при теракте: 79-летний раввин Мордехай Штейнцайг

Погибшие
время публикации: 08 сентября 2025 г., 14:52 | последнее обновление: 08 сентября 2025 г., 14:52
Пятый убитый при теракте: 79-летний раввин Мордехай Штейнцайг
Chaim Goldberg/Flash90

Разрешено к публикации имя пятого убитого террористами в ходе теракта в иерусалимском районе Рамот: это 79-летний раввин Мордехай Штейнцайг, владелец известной пекарни "Выпечка доктора Марка", расположенной в Бейт-Шемеше.

В ходе теракта были убиты шесть человек: пятеро мужчин и одна женщина, имя женщины пока не было опубликовано.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 сентября 2025

Опубликованы имена еще двоих погибших: раввин Йосеф Давид и раввин Исраэль Менцер
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 сентября 2025

25-летний репатриант Яаков Пинто – второй убитый террористами в Иерусалиме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 сентября 2025

Опубликовано имя погибшего в теракте: Леви Ицхак Фэш из Иерусалима
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 сентября 2025

Теракт в Иерусалиме: шесть убитых, множество раненых