Пятый убитый при теракте: 79-летний раввин Мордехай Штейнцайг

Разрешено к публикации имя пятого убитого террористами в ходе теракта в иерусалимском районе Рамот: это 79-летний раввин Мордехай Штейнцайг, владелец известной пекарни "Выпечка доктора Марка", расположенной в Бейт-Шемеше.

В ходе теракта были убиты шесть человек: пятеро мужчин и одна женщина, имя женщины пока не было опубликовано.