ЦАХАЛ подтвердил уничтожение очередной "высотки ХАМАСа" в Газе

08 сентября 2025
последняя новость: 17:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
последняя новость: 17:44
Израиль

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 08 сентября 2025 г., 16:25
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ под руководством командования Южного военного округа некоторое время назад атаковал многоэтажное здание в центре города Газа, которое использовалось организацией ХАМАС для террористических целей, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Боевики ХАМАСа заранее установили в строении средства сбора разведданных, взрывные устройства и наблюдательные позиции. Боевики, которые установили средства наблюдения и взрывные устройства, находятся в районе рядом со зданием и действуют оттуда на протяжении войны против сил ЦАХАЛ для планирования и продвижения террористических планов.

Перед ударом были предприняты шаги, чтобы уменьшить вероятность нанесения ущерба гражданским лицам, включая предупреждение населения, использование высокоточного вооружения, наблюдение с воздуха и дополнительную разведывательную информацию.

Террористические организации в секторе Газы систематически нарушают международное право, используя гражданские учреждения и население как живой щит для террористической деятельности.

