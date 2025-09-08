ЦАХАЛ подтвердил уничтожение очередной "высотки ХАМАСа" в Газе

ЦАХАЛ под руководством командования Южного военного округа некоторое время назад атаковал многоэтажное здание в центре города Газа, которое использовалось организацией ХАМАС для террористических целей, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Боевики ХАМАСа заранее установили в строении средства сбора разведданных, взрывные устройства и наблюдательные позиции. Боевики, которые установили средства наблюдения и взрывные устройства, находятся в районе рядом со зданием и действуют оттуда на протяжении войны против сил ЦАХАЛ для планирования и продвижения террористических планов.

Перед ударом были предприняты шаги, чтобы уменьшить вероятность нанесения ущерба гражданским лицам, включая предупреждение населения, использование высокоточного вооружения, наблюдение с воздуха и дополнительную разведывательную информацию.

Террористические организации в секторе Газы систематически нарушают международное право, используя гражданские учреждения и население как живой щит для террористической деятельности.