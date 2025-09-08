x
08 сентября 2025
|
последняя новость: 14:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 сентября 2025
|
08 сентября 2025
|
последняя новость: 14:42
08 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ объявил о скором уничтожении еще одной "высотки ХАМАСа" в Газе

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 08 сентября 2025 г., 13:20 | последнее обновление: 08 сентября 2025 г., 13:22
ЦАХАЛ объявил о скором уничтожении еще одной "высотки ХАМАСа" в Газе
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал предупреждение для жителей кварталов 783, 784, 785 и 786 в городе Газа, и в первую очередь, для жителей многоэтажного дома на улице Джамаля Абдель Насера – все они должны немедленно эвакуироваться.

"В ближайшее время Армия обороны Израиля нанесет удар по объекту, выделенному красным на приложенном аэрофотоснимке, – указано в предупреждении. – Это будет сделано из-за наличия инфраструктуры ХАМАСа внутри здания или рядом с ним.

"Ради вашей безопасности вы обязаны немедленно покинуть здание и прилегающие к нему палатки, направившись на юг в сторону гуманитарной зоны в Мауаси, Хан-Юнис", – указывает Эдраи.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 сентября 2025

703-й день войны: теракт в Иерусалиме, атаки хуситов, операции в Газе и Ливане, в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 сентября 2025

ЦАХАЛ нанес удар по многоэтажному зданию, использовавшемуся ХАМАСом
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 сентября 2025

ЦАХАЛ атаковал многоэтажное здание в городе Газа, используемое ХАМАСом
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 сентября 2025

ЦАХАЛ предупредил о готовящейся атаке на цель в городе Газа: "Из-за наличия инфраструктуры ХАМАСа"