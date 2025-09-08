ЦАХАЛ объявил о скором уничтожении еще одной "высотки ХАМАСа" в Газе

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал предупреждение для жителей кварталов 783, 784, 785 и 786 в городе Газа, и в первую очередь, для жителей многоэтажного дома на улице Джамаля Абдель Насера – все они должны немедленно эвакуироваться.

"В ближайшее время Армия обороны Израиля нанесет удар по объекту, выделенному красным на приложенном аэрофотоснимке, – указано в предупреждении. – Это будет сделано из-за наличия инфраструктуры ХАМАСа внутри здания или рядом с ним.

"Ради вашей безопасности вы обязаны немедленно покинуть здание и прилегающие к нему палатки, направившись на юг в сторону гуманитарной зоны в Мауаси, Хан-Юнис", – указывает Эдраи.