В Газе уничтожена очередная "высотка ХАМАСа": арабские источники публикуют видео

По сообщению источников в Газе, ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по многоэтажному зданию (по всей видимости, речь идет о коммерческом здании или о многоэтажке смешанного назначения), расположенному в "районе университетов" в городе Газа.

После нанесения удара башня рухнула. Отметим, что предварительно ЦАХАЛ опубликовал предупреждение для жителей района атаки с призывом эвакуироваться, в предупреждении было указано, какой именно многоэтажный дом будет уничтожен в ближайшее время.