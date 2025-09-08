x
08 сентября 2025
08 сентября 2025
08 сентября 2025
Израиль

В Газе уничтожена очередная "высотка ХАМАСа": арабские источники публикуют видео

ХАМАС
Газа
Война с ХАМАСом
время публикации: 08 сентября 2025 г., 15:56
В Газе уничтожена очередная "высотка ХАМАСа": арабские источники публикуют видео
Ali Hassan/Flash90

По сообщению источников в Газе, ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по многоэтажному зданию (по всей видимости, речь идет о коммерческом здании или о многоэтажке смешанного назначения), расположенному в "районе университетов" в городе Газа.

После нанесения удара башня рухнула. Отметим, что предварительно ЦАХАЛ опубликовал предупреждение для жителей района атаки с призывом эвакуироваться, в предупреждении было указано, какой именно многоэтажный дом будет уничтожен в ближайшее время.

Израиль
