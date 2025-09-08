В Газе уничтожена очередная "высотка ХАМАСа": арабские источники публикуют видео
время публикации: 08 сентября 2025 г., 15:56 | последнее обновление: 08 сентября 2025 г., 15:56
По сообщению источников в Газе, ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по многоэтажному зданию (по всей видимости, речь идет о коммерческом здании или о многоэтажке смешанного назначения), расположенному в "районе университетов" в городе Газа.
После нанесения удара башня рухнула. Отметим, что предварительно ЦАХАЛ опубликовал предупреждение для жителей района атаки с призывом эвакуироваться, в предупреждении было указано, какой именно многоэтажный дом будет уничтожен в ближайшее время.
لحظة تدمير طائرات الاحتلال برج الرؤيا المقابل لجامعة الأزهر جنوب غربي مدينة غزة pic.twitter.com/kLYMte6ZRk— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 8, 2025
Ссылки по теме