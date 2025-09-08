"Кан": в ликвидации террористов в Иерусалиме участвовал боец-ультраортодокс

Телерадиокорпорация "Кан" сообщает, что один из тех, кто ликвидировал террористов на перекрестке Рамот в Иерусалиме – боец бригады "Хашмонаим", в которой служат ультраортодоксы. По данным Ynet, это был командир отделения в "Хашмонаим".

Утром 8 сентября двое террористов прибыли на автомобиле на перекресток Рамот в Иерусалиме и открыли огонь из автоматического оружия по автобусу и людям на автобусной остановке. Военнослужащий и гражданский, находившиеся на месте происшествия, открыли огонь по террористам и ликвидировали их. В результате теракта пять человек убиты, 11 получили ранения. Подробности и хронология

