x
08 сентября 2025
|
последняя новость: 17:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 сентября 2025
|
08 сентября 2025
|
последняя новость: 17:44
08 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В торговом центре "Негев" в Беэр-Шеве мужчина попытался похитить оружие у военнослужащей

Полиция
время публикации: 08 сентября 2025 г., 17:10 | последнее обновление: 08 сентября 2025 г., 17:10
В торговом центре "Негев" в Беэр-Шеве мужчина попытался похитить оружие у военнослужащей
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция задержала жителя одного из бедуинских поселков после того, как военнослужащая пожаловалась в полицию на то, что в торговом центре "Негев" мужчина попытался выхватить у нее оружие.

Сайт "Аруц-7" передал, что задержанному примерно 40 лет. По предварительным данным, мужчина страдает психическими расстройствами.

Полиция проводит расследование инцидента.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook