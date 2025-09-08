В торговом центре "Негев" в Беэр-Шеве мужчина попытался похитить оружие у военнослужащей

Полиция задержала жителя одного из бедуинских поселков после того, как военнослужащая пожаловалась в полицию на то, что в торговом центре "Негев" мужчина попытался выхватить у нее оружие.

Сайт "Аруц-7" передал, что задержанному примерно 40 лет. По предварительным данным, мужчина страдает психическими расстройствами.

Полиция проводит расследование инцидента.