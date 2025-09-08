x
08 сентября 2025
Израиль

Освобожденная в рамках сделки по заложникам жительница Ятты вновь арестована

Террористы
Иудея и Самария
время публикации: 08 сентября 2025 г., 16:50
Освобожденная в рамках сделки по заложникам жительница Ятты вновь арестована
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники полиции Иудеи и Самарии при участии военнослужащих ЦАХАЛа задержали жительницу Ятты, которая несколько месяцев назад была освобождена из израильской тюрьмы в рамках сделки по освобождению заложников. Причиной ареста стали активные подстрекательства к террору, которыми занималась арабка, несмотря на данное при освобождении обязательство не нарушать закон.

В числе подстрекательских публикаций были следующие: после гибели военнослужащего ЦАХАЛа в Газе террористка написала "судьба следующего будет еще лучше, он станет нашим новым пленным, услышьте и усвойте". Ракетные атаки Ирана по Израилю во время операции "Народ как лев" она комментировала: "Эти кадры радуют сердце, пусть Аллах принесет вам еще больше разрушений".

В понедельник утром подозреваемая была задержана, в ходе обыска в ее доме изъяты ее мобильный телефон и два компьютера. Ожидается, что вскоре против жительницы Ятты будут вынесены обвинения, и она вернется в тюрьму, откуда вышла в рамках сделки.

