Нетаниягу попросил отменить допрос в окружном суде

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу попросил отменить заседание окружного суда, где он дает свидетельские показания.

Глава правительства заявил, что в связи с "ситуацией в сфере безопасности", он не явится на заседание суда, которое должно начаться в 12:00.

"Если смогу, буду готов давать показания в послеобеденные часы", – говорится в послании, которое направил Нетаниягу в суд.

Из канцелярии премьер-министра передали, что в настоящий момент глава правительства проводит консультации с главами силовых структур.