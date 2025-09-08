x
08 сентября 2025
08 сентября 2025
08 сентября 2025
08 сентября 2025
Израиль

Нетаниягу попросил отменить допрос в окружном суде

время публикации: 08 сентября 2025 г., 11:20 | последнее обновление: 08 сентября 2025 г., 11:31
Нетаниягу попросил отменить допрос в окружном суде
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу попросил отменить заседание окружного суда, где он дает свидетельские показания.

Глава правительства заявил, что в связи с "ситуацией в сфере безопасности", он не явится на заседание суда, которое должно начаться в 12:00.

"Если смогу, буду готов давать показания в послеобеденные часы", – говорится в послании, которое направил Нетаниягу в суд.

Из канцелярии премьер-министра передали, что в настоящий момент глава правительства проводит консультации с главами силовых структур.

