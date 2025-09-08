В перестрелке с преступниками погиб сотрудник полиции Нив Перец

Опубликовано имя полицейского, который был убит накануне вечером в перестрелке с преступниками возле Маале-Ирона. Это 29-летний старшина Нив Перец, служивший в участке Умм эль-Фахма.

Ранее пресс-служба правоохранительных органов сообщала, что во время погони за вооруженными преступниками, пытавшимися скрыться на квадроцикле, в сторону полицейских был открыт огонь. Один из полицейских был тяжело ранен. Позже из больницы сообщили, что усилия по спасению жизни сотрудника полиции не увенчались успехом, была констатирована его смерть.

Ведется розыск преступников.