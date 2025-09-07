Сотрудник полиции тяжело ранен в перестрелке на севере Израиля
время публикации: 07 сентября 2025 г., 22:51 | последнее обновление: 07 сентября 2025 г., 22:51
Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что недалеко от Маале-Ирона в перестрелке с преступниками был ранен сотрудник полиции.
Инцидент произошел во время погони полиции за вооруженными преступниками, которые пытались скрыться на квадроцикле. В какой-то момент с квадроцикла был открыт огонь в сторону полицейских.
Сотрудник полиции, получивший тяжелое ранение, доставлен в больницу для получения медицинской помощи.
На месте происшествия находятся крупные силы полиции, ведется розыск преступников.
Ссылки по теме