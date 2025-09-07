Сотрудник полиции тяжело ранен в перестрелке на севере Израиля

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что недалеко от Маале-Ирона в перестрелке с преступниками был ранен сотрудник полиции.

Инцидент произошел во время погони полиции за вооруженными преступниками, которые пытались скрыться на квадроцикле. В какой-то момент с квадроцикла был открыт огонь в сторону полицейских.

Сотрудник полиции, получивший тяжелое ранение, доставлен в больницу для получения медицинской помощи.

На месте происшествия находятся крупные силы полиции, ведется розыск преступников.