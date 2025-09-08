Умер сотрудник полиции, раненый в перестрелке возле Маале-Ирона
время публикации: 08 сентября 2025 г., 00:43 | последнее обновление: 08 сентября 2025 г., 00:43
Из больницы сообщили, что усилия по спасению жизни сотрудника полиции, раненого в перестрелке с преступниками возле Маале-Ирона, не увенчались успехом, была констатирована его смерть.
Ранее пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что во время погони за вооруженными преступниками, пытавшимися скрыться на квадроцикле, в сторону полицейских был открыт огонь. Один из полицейских был тяжело ранен.
Ведется розыск преступников.