Нетаниягу: "Мы предотвращаем сотни терактов. Не сегодня"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу посетил место теракта в Иерусалиме. Глава правительства принес соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

"Мы ведем войну с террором на много фронтов. У нас есть много достижений: в Газе мы уничтожим ХАМАС, мы вернем всех заложников до последнего. В Иудее и Самарии мы предотвращаем сотни терактов, к сожалению, не сегодня", – сказал Нетаниягу.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что террорист был ликвидирован благодаря действиям военнослужащего бригады "Хашмонаим" и гражданского, который "имел при себе оружие вследствие реформы в вопросе ношения личного оружия".

Бен-Гвир также подверг критике решение Верховного суда, касающееся улучшения качества питания террористов в тюрьмах. "Я призываю Верховный суд одуматься и прекратить шаги, которые идут на пользу нашим врагам", – сказал Бен-Гвир.