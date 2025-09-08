x
08 сентября 2025
Израиль

Число жертв теракта в Иерусалиме возросло до пяти

время публикации: 08 сентября 2025 г., 11:55 | последнее обновление: 08 сентября 2025 г., 12:01
Число жертв теракта в Иерусалиме возросло до пяти
AP Photo/Mahmoud Illean

В больнице "Шаарей Цедек" умерла одна из раненых в результате теракта в Иерусалиме, женщина примерно 50 лет. Число жертв теракта возросло до пяти.

Утром 8 сентября двое террористов прибыли на автомобиле на перекресток Рамот в Иерусалиме и открыли огонь из автоматического оружия по автобусу и людям на автобусной остановке. Военнослужащий и гражданский, находившиеся на месте происшествия, открыли огонь по террористам и ликвидировали их. В результате теракта пять человек убиты, 11 получили ранения. Подробности и хронология

Теракт в Иерусалиме. Фоторепортаж

