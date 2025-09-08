Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 8 сентября, ожидается небольшое понижение температуры, в среднем по стране температура будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Утром возможны слабые дожди на севере и на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 18-28 градусов, в Тель-Авиве – 24-30, в Хайфе – 23-29, в Эйлате – 25-36, в Беэр-Шеве – 21-31, на побережье Мертвого моря – 22-33, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-30, в Ариэле – 19-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 22-33, на Голанских высотах – 19-31.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 29-30 градусов, высота волн – 70-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

Во вторник-среду – без существенных изменений. В четверг ожидается небольшое повышение температуры.