Внимание, розыск: пропала 71-летняя Любовь Холодарь из Бат-Яма

время публикации: 08 сентября 2025 г., 05:26 | последнее обновление: 08 сентября 2025 г., 05:32
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 71-летней Любови Холодарь из Бат-Яма. В последний раз ее видели, когда она выходила из своего дома. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.60, худощавая, светлые глаза, русые волосы. Описание одежды и обуви: серое платье, белые носки, коричневые сандалии.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 03-5555222.

