Опубликовано имя погибшего в теракте: Леви Ицхак Фэш из Иерусалима
время публикации: 08 сентября 2025 г., 13:05 | последнее обновление: 08 сентября 2025 г., 13:13
Разрешено к публикации имя одного из шести убитых в результате теракта в Иерусалиме: это Леви Ицхак Фэш, он работал заведующим по хозяйственной части в йешиве "Коль Тора" в израильской столице.
Известие о смерти Леви Ицхака опубликовала администрация йешивы. Его похороны состоятся в понедельник, 8 сентября, в течение дня, похоронная процессия выйдет из йешивы "Коль Тора", где работал Леви Ицхак Фэш.
