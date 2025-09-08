x
Израиль

Опубликовано имя погибшего в теракте: Леви Ицхак Фэш из Иерусалима

Иерусалим
Теракт
Погибшие
время публикации: 08 сентября 2025 г., 13:05 | последнее обновление: 08 сентября 2025 г., 13:13

Разрешено к публикации имя одного из шести убитых в результате теракта в Иерусалиме: это Леви Ицхак Фэш, он работал заведующим по хозяйственной части в йешиве "Коль Тора" в израильской столице.

Известие о смерти Леви Ицхака опубликовала администрация йешивы. Его похороны состоятся в понедельник, 8 сентября, в течение дня, похоронная процессия выйдет из йешивы "Коль Тора", где работал Леви Ицхак Фэш.

