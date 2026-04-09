x
09 апреля 2026
|
последняя новость: 14:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
09 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Ликвидирован командир "Ливанских бригад", связанных с "Хизбаллой"

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 09 апреля 2026 г., 14:54 | последнее обновление: 09 апреля 2026 г., 15:05
AP Photo/Hassan Ammar

8 апреля ЦАХАЛ при содействии военной разведки (АМАН) и 210-й дивизии нанес удар в районе Сидона, ликвидировав Махера Касема Хамдана, командира террористической группировки "Ливанские бригады" на юге Ливана.

Хамдан отвечал за вербовку боевиков, поставки оружия и финансирование "Ливанских бригад" в районе Шебаа. Группировка напрямую связана с "Хизбаллой" и финансируется ею. Боевики "бригад" принимают активное участие в планировании и осуществлении атак на силы ЦАХАЛа и гражданское население Израиля.

Вместе с Хамданом были ликвидированы еще семеро террористов, которые ранее бежали из района Шебаа в Сидон.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 апреля 2026

ЦАХАЛ ликвидировал террориста "Исламского джихада", участника резни 7 октября
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 09 апреля 2026

Взрывные устройства и гранатометы в туннелях: силы 162-й дивизии действуют на юге Ливана. Фото и видео