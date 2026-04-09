Ликвидирован командир "Ливанских бригад", связанных с "Хизбаллой"
время публикации: 09 апреля 2026 г., 14:54 | последнее обновление: 09 апреля 2026 г., 15:05
8 апреля ЦАХАЛ при содействии военной разведки (АМАН) и 210-й дивизии нанес удар в районе Сидона, ликвидировав Махера Касема Хамдана, командира террористической группировки "Ливанские бригады" на юге Ливана.
Хамдан отвечал за вербовку боевиков, поставки оружия и финансирование "Ливанских бригад" в районе Шебаа. Группировка напрямую связана с "Хизбаллой" и финансируется ею. Боевики "бригад" принимают активное участие в планировании и осуществлении атак на силы ЦАХАЛа и гражданское население Израиля.
Вместе с Хамданом были ликвидированы еще семеро террористов, которые ранее бежали из района Шебаа в Сидон.
Ссылки по теме