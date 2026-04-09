Израиль

ЦАХАЛ продолжает наземную операцию по расширению зоны безопасности на юге Ливана

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 09 апреля 2026 г., 12:59 | последнее обновление: 09 апреля 2026 г., 13:06
Силы 162-й дивизии продолжают целенаправленную наземную операцию по расширению зоны безопасности на юге Ливана.

В ходе оперативной деятельности бойцы 401-й бронетанковой бригады обнаружили туннель, ведущий в подземную инфраструктуру. Вышедший из туннеля террорист был ликвидирован в ходе ближнего боя. Бойцы обследовали шахту и обнаружили в ней склад оружия, включающий в себя взрывные устройства, ракеты, гранатометы и гранаты. Были уничтожены несколько позиций "Хизбаллы", где также было найдено вооружение.

Бойцы 215-й артиллерийской бригады ликвидировали более 70 террористов, в том числе группу, планировавшую минометный обстрел. В ходе еще одного инцидента были замечены двое террористов, вошедших в здание, используемое организацией "Хизбалла". ВВС ЦАХАЛа атаковали здание и ликвидировали боевиков. Также были уничтожены позиции для запуска противотанковых ракет, наблюдательные пункты и штабы "Хизбаллы".

Одновременно с этим бойцы бригады "Нахаль" обнаружили большое количество оружия и уничтожили десятки объектов террористической инфраструктуры, включая противотанковые позиции.

