Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что Израиль "продолжит наносить удары по "Хизбалле" везде, где это потребуется". Это заявление прозвучало после того, как ЦАХАЛ официально подтвердил ликвидацию Али Юсефа Харши, секретаря лидера "Хизбаллы" Наима Касема.

"Наш посыл ясен: каждый, кто действует против граждан Израиля, станет нашей целью. Мы продолжим бить по "Хизбалле" там, где это необходимо, пока не обеспечим полную безопасность жителям севера", – написал Нетаниягу в социальной сети X.