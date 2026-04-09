Мэр Рамат-Гана предупредил о возможном закрытии школ из-за угрозы обстрелов из Ливана

Мэр Рамат-Гана Кармель Шама а-Коэн заявил в четверг вечером, что после получения предупреждения Службы тыла о возможном усилении ракетных обстрелов из Ливана в сторону Гуш-Дана, он не исключает, что завтра будут отменены занятия в учебных заведениях.

По его словам, если обстановка ухудшится, система образования вновь перейдет на дистанционный режим работы, либо занятия в "капсулах" будут проводиться в защищенных помещениях.