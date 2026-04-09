Все израильские университеты кроме Хайфского возвращаются к фронтальной учебе

Все израильские университеты объявили о возобновлении фронтальных занятий в кампусах в начале следующей недели. Исключение составляет Хайфский университет, который пока продолжит дистанционное обучение.

Большинство университетов начали второй семестр в дистанционном формате ещё в марте, кроме Тель-Авивского университета и "Техниона", отложивших возобновление занятий с целью минимизации ущерба для студентов-резервистов.

Еврейский университет объявил о возобновлении экзаменов с 15 апреля, Бен-Гурион – с 26 апреля. Тель-Авивский университет сообщил, что в первую неделю семестра посещаемость не будет обязательной, все курсы будут записываться и транслироваться в открытом доступе; экзамены начнутся с 17 апреля.

В Бар-Илане в первую неделю посещаемость также не будет обязательной, лекции будут доступны для студентов в записи. 19 апреля занятия в университете будут приостановлены на десять дней, чтобы дать студентам возможность подготовиться к перенесенным экзаменам.

В университете Рейхмана экзамены начнутся 15 апреля, посещаемость в первую неделю также не будет обязательной - за исключением ряда курсов, для которых она будет предусмотрена отдельно.

В университете Ариэля пересдачи за первый семестр пройдут 26 апреля.

Хайфский университет объявил об отсрочке экзаменационной сессии на более поздний срок.