Ликвидирован террорист из штаба по производству ракет ХАМАСа, работавший на "Аль-Джазире"

Силы ЦАХАЛа ликвидировали Мохаммада Самира Мохаммада Вашаха – ключевого террориста из штаба по производству ракет и вооружений ХАМАСа. Вашах планировал осуществление террористических атак против сил ЦАХАЛа, действующих в центре сектора Газы.

На протяжении войны Вашах занимался производством беспилотников, ракет и иных средств ведения боя, а также курировал переброску вооружений по территории сектора Газы. Как сообщает пресс-секретарь ЦАХАЛа, Вашах работал в качестве журналиста телеканала "Аль-Джазира", используя этот статус для прикрытия террористической деятельности против сил ЦАХАЛа.

Перед нанесением удара по террористу были приняты меры для минимизации ущерба гражданскому населению.