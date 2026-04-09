x
09 апреля 2026
Израиль

Ликвидирован террорист из штаба по производству ракет ХАМАСа, работавший на "Аль-Джазире"

Пресс-служба ЦАХАЛа
ХАМАС
Террористы
время публикации: 09 апреля 2026 г., 09:54 | последнее обновление: 09 апреля 2026 г., 10:16
Вашах в качестве "журналиста" и террориста
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы ЦАХАЛа ликвидировали Мохаммада Самира Мохаммада Вашаха – ключевого террориста из штаба по производству ракет и вооружений ХАМАСа. Вашах планировал осуществление террористических атак против сил ЦАХАЛа, действующих в центре сектора Газы.

На протяжении войны Вашах занимался производством беспилотников, ракет и иных средств ведения боя, а также курировал переброску вооружений по территории сектора Газы. Как сообщает пресс-секретарь ЦАХАЛа, Вашах работал в качестве журналиста телеканала "Аль-Джазира", используя этот статус для прикрытия террористической деятельности против сил ЦАХАЛа.

Перед нанесением удара по террористу были приняты меры для минимизации ущерба гражданскому населению.

Израиль
916-й день войны: действия в Ливане и Газе, операции в Иудее и Самарии