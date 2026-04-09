Управление охраны природы открыло национальные парки и заповедники

Управление охраны природы и национальных парков объявило, что, в соответствии с указаниями Командования тылом, с пятницы, 10 апреля, большинство национальных парков и природных заповедников вновь откроются для посетителей.

Управление уточнило, что на первом этапе будут открыты национальные парки и природные заповедники в центре страны, на юге, в Иудее и Самарии, а также часть объектов на севере.

Возобновят работу и платные ночные стоянки, в том числе в прибрежных заповедниках. На открытых территориях проводятся проверки безопасности туристических маршрутов на предмет выявления неразорвавшихся боеприпасов.

Открытие объектов будет осуществляться поэтапно и в контролируемом режиме с установлением лимитов посещаемости для каждого объекта с учётом его особенностей - в целях обеспечения комфортного отдыха.

Для предотвращения непредвиденных перегрузок и своевременного оповещения туристов о возможных изменениях вход на ряд объектов будет осуществляться по предварительной записи через систему бронирования на сайте Управления.

Кроме того, заповедники Нахаль-Тавор, Нахаль-Иссахар, Алот-Сирин и Ар-Явниэль временно закрыты в связи с локальной вспышкой ящура.

Еврейский национальный фонд (ККЛ) сообщил, что в настоящее время проводит подготовку и проверки безопасности перед повторным открытием подведомственных ему лесов, парков и территорий. До завершения всех проверок посетителей просят воздержаться от посещения лесов и парков.