09 августа 2025
Израиль

В поселении Кадита возле синагоги подрались двое мужчин; оба получили ножевые ранения

Полиция
время публикации: 09 августа 2025 г., 20:27 | последнее обновление: 09 августа 2025 г., 20:46
В поселении Кадита возле синагоги подрались двое мужчин
Полиция Северного округа задержала двух мужчин, которые подрались возле синагоги в поселении Кадита, серьезно ранив друг друга.

Ранее в диспетчерcкую службу полиции поступило сообщение о 26-летнем мужчине с ножевым ранением, находящемся в тяжелом состоянии, и 44-летнем мужчине с травмой головы в состоянии средней тяжести. Оба были доставлены для оказания медицинской помощи в больницу "Зив" в Цфате.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что мужчины начали спорить в помещении синагоги в Кадите, а затем продолжили перепалку на улице. Оба раненых были задержаны в больнице.

Обстоятельства и мотивы драки расследуются. Ожидается, что завтра полиция попросит в мировом суде Нацерета о продлении срока содержания под стражей для обоих подозреваемых.

Израиль
