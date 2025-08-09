Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 8 августа, будет очень жарко: температура повысится и будет значительно выше среднесезонной, особенно во внутренних, восточных, южных и горных районах. На побережье душно и влажно.

В Иерусалиме – 22-35 градусов, в Тель-Авиве – 27-31, в Хайфе – 26-30, в Эйлате – 29-44, в Беэр-Шеве – 25-36, в Мицпе-Рамоне – 21-35, на побережье Мертвого моря – 28-40, в Ашкелоне и Ашдоде – 27-31, в Ариэле – 24-35, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 29-40, на Голанских высотах – 24-39.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 31 градус, высота волн – 60-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

Очень жаркая погода, особенно во внутренних, восточных, южных и горных районах сохранится в течение всей следующей недели.