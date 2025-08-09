x
09 августа 2025
09 августа 2025
09 августа 2025
последняя новость: 16:05
09 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Израиль

Источники: спецпосланник Трампа обсудил с премьером Катара соглашение по Газе

Газа
США
Катар
время публикации: 09 августа 2025 г., 15:04 | последнее обновление: 09 августа 2025 г., 15:33
Премьер-министр Катара Мухаммад бин Абдель Рахман аль-Тани
Nathan Howard/Pool Photo via AP

Высокопоставленные израильские чиновники отметили, что специальный посланник Трампа Стивен Виткофф встретился в субботу, 9 августа, с премьер-министром Катара Мухаммадом бин Абдулрахманом бин Джассимом Аль Тани, чтобы обсудить условия сделки между Израилем и ХАМАСом.

По данным чиновников, президент США настаивает на сделке, условиями которой будут роспуск ХАМАСа и демилитаризация сектора Газы. Трамп намерен представить эти условия ведущим арабским государствам как способ "покончить с проблемой Газы".

Израиль
