СМИ: Трамп настаивает на сделке, ХАМАС пытается предотвратить израильский контроль над Газой

Высокопоставленные израильские чиновники сообщили, что президент США настаивает на соглашении по Газе, условиями которого будут роспуск ХАМАСа и демилитаризация сектора. Трамп намерен представить эти условия ведущим арабским государствам как способ "покончить с проблемой Газы". Об этом сообщает Ynet.

Также известно, что специальный посланник Трампа Стивен Виткофф встретился в субботу, 9 августа, с премьер-министром Катара Мухаммадом бин Абдулрахманом бин Джассимом Аль Тани, чтобы обсудить условия сделки между Израилем и ХАМАСом.

Официальные лица в Иерусалиме пришли к выводу, что ХАМАС не проявляет никаких признаков гибкости. Однако они отметили: "Чем лучше ХАМАС понимают, что Израиль намерен сделать, тем больше надежды на то, что их вернут за стол переговоров. Представители переговорной группы на заседании кабинета министров утверждали, что разногласия не очень велики, но это неправда. Разногласия велики, и нам нужны мощные рычаги давления на ХАМАС".

Источники, близкие к ХАМАСу, утверждают, что в настоящее продолжаются интенсивные контакты с Израилем при посредничестве США, Египта и Катара с целью предотвратить широкомасштабный израильский контроль над сектором Газы.

Источники утверждают, что обсуждаемое предложение включает прекращение боевых действий, полный вывод израильских войск, освобождение всех заложников, разоружение палестинских группировок, вывоз высшего руководства боевого крыла ХАМАСа за границу и создание гражданской администрации, которая будет управлять сектором вместе с полицией.

В ХАМАСе настаивают на своей гибкости на переговорах, однако утверждают, что готовы к возобновлению боевых действий, если предложение будет отклонено.

Накануне комиссия министров по вопросам национальной безопасности (военно-политический кабинет) одобрила предложение премьер-министра Биньямина Нетаниягу о разгроме ХАМАСа, сообщает канцелярия главы правительства.

ЦАХАЛ подготовится к установлению контроля над городом Газа, одновременно обеспечивая гуманитарную помощь гражданскому населению вне зон боевых действий.

Кабинет большинством голосов принял пять принципов завершения войны:

1. Разоружение ХАМАСа.

2. Возвращение всех заложников – и живых, и погибших.

3. Демилитаризация сектора Газы.

4. Израильский контроль безопасности в секторе Газы.

5. Формирование альтернативного гражданского управления, не связанного ни с ХАМАСом, ни с Палестинской администрацией.