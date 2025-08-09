В Тель-Авиве убит житель Рамаллы, начато расследование

Полиция Израиля начала расследование убийства нелегального иммигранта, жителя Рамаллы, которое произошло в ночь на субботу, 9 августа, в Тель-Авиве.

Сегодня ночью в полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Леванда в Тель-Авиве. В результате инцидента 23-летний житель Рамаллы был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести (по данным медицинских служб). Через несколько часов из медицинского центра "Ихилов" сообщили, что раненый скончался.

Полицейские прибыли на место происшествия и приступили к сбору улик, провели опрос свидетелей. Подоплека инцидента – криминальная.