В Эйлате маленький ребенок получил травмы, выпав из машины

На улице Дерех Арим в Эйлате из легкового автомобиля выпал полуторагодовалый ребенок. Ребенок с травмами средней тяжести доставлен в больницу "Йосефталь".

Старшая фельдшер службы МАДА Карла Фуллер рассказывает, что она была за рулем, когда увидела стоящую машину и женщину, зовущую на помощь. По словам женщины, во время поездки внезапно открылась задняя дверь машины, и сын, сидевший на заднем сиденье, выпал. Фуллер осмотрела ребенка, который при падении ударился головой, и доставила его в больницу.