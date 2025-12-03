Депортированные по сделкам с ХАМАСом террористы-убийцы: кто, где, насколько опасны

Террористы-убийцы, освобожденные из израильских тюрем в рамках сделок с ХАМАСом и депортированные после этого в Египет, обратились к властям в Рамалле с просьбой отменить решение о прекращении выплаты "зарплат заключенным и мученикам". Они обвинили Палестинскую администрацию (ПА) во главе с Махмудом Аббасом в "маргинализации их дела" и игнорировании их требований. Об этом на прошлой неделе сообщили арабские СМИ. Отмечается, что судьба большинства депортированных остается неопределенной. Не так много стран готовы их принять, а ПА фактически бросила их на произвол судьбы. Редакция Newsru.co.il попыталась разобраться, что происходит с освобожденными террористами после депортации.

Материал подготовила Марианна Беленькая.

Цифры и география

В рамках двух соглашений о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом, вступивших в силу в 2025 году – в январе и октябре, из израильских тюрем были освобождены свыше 3700 заключенных, проживавших ранее в Палестинской автономии, в арабских кварталах Иерусалима и в секторе Газы. Из них 363 – террористы с кровью на руках, осужденные на пожизненное заключение – были депортированы за пределы палестинских территорий. Иногда в арабских источниках пишут про 383 депортированных, но в этом случае учитывают 20 заключенных, живших до ареста в Иудее и Самарии (Западный берег), и депортированных в Газу. По крайней мере, "Аль-Джазира" включает эти 20 человек в общий список депортированных. Клуб палестинских заключенных в середине ноября сообщал следующее: "В этом году оккупационные власти депортировали 383 заключенных, освобожденных в рамках обмена пленными. Этих заключенных приняла Арабская Республика Египет, где большинство из них остается с момента освобождения".

Изначально предполагалось, что основную массу депортированных в Египет "разберут" другие страны, но пока это больше слова, чем дела. Согласно публикациям в арабских СМИ, по состоянию на середину октября, из 209 депортированных по январской сделке Турция приняла 49 человек, еще 15 прибыли в Малайзию, остальные остались в Египте. При этом в статье "Аль-Джазиры" "потеряно" девять человек, так как говорится, что в Египте остались 136 депортированных в рамках январской сделки. Возможно, что это просто ошибка в подсчетах, но уверенности в этом нет. В некоторых публикациях на конец сентября есть информация, что несколько человек (меньше пяти) удалось переместить в Испанию. И, возможно, это не все "потерянные".

Катар, который планировал первоначально принять как минимум 15 человек, по всей видимости этого не сделал или, по крайней мере, не афишировал. В декабрьской статье на сайте Arabi 21 со ссылкой на оставшихся в Египте депортированных отмечается, что в Катаре для бывших заключенных уже было подготовлено жилье, но разного рода проволочки помешали переезду. О чем конкретно речь, неизвестно. Согласно публикациям в СМИ, Доха оплачивает пребывание террористов-убийц в Египте, хотя некоторые бывшие заключенные говорят, что их содержанием занимается ХАМАС (впрочем, одно другому не противоречит).

Другие страны, которые упоминались в качестве потенциальной принимающей стороны для депортированных заключенных, аккуратно отказались от этой роли еще в марте. Среди них Иордания, Пакистан и Тунис. Причем Амман отказал даже тем, у кого есть иорданский паспорт. Аналогично поступили и европейские страны, хотя у некоторых депортированных террористов было гражданство стран-членов ЕС. Но все же, как видно на примере Испании, переселение небольшого числа депортированных в Европу все еще возможно. Алжир и Индонезия пока продолжают числиться в качестве потенциальных принимающих стран, по крайней мере об этом упоминают в СМИ, но достоверной информации, что кто-то из освобожденных убийц в итоге туда переселился, нет.

Таким образом, большинство депортированных террористов остается в Египте. Это от 136 до 145 по январской сделке и, скорее всего, почти все 154 по октябрьской сделке (о том, что кого-то из них успели переселить, неизвестно). Таким образом, речь идет о группе около 300 освобожденных в рамках сделок с ХАМАСом.

"Отель ХАМАСа" или не/гостеприимный Каир

Одна из самых сложных проблем, с которой сталкиваются депортированные в Египет, – отсутствие каких-либо официальных удостоверений личности. Израильские власти выслали освобожденных террористов без документов, а Палестинская администрация пока не предоставила им никакой замены, что, по словам депортированных, создает массу проблем в их повседневной жизни. Фактически большинство из них не могут существовать вне рамок того места, где были поселены. Нет свидетельств, что Каир готов отпустить депортированных в "свободное плавание". Первоначально Египет хотел оставить у себя всего несколько десятков освобожденных заключенных, преимущественно членов ФАТХа, но реальность оказалась другой. Контролировать 300 террористов сложно.

"Мы сменили одну тюрьму на другую", – эта фраза звучит практически во всех интервью депортированных в Египет арабским СМИ. Они указывают, что не могут покидать отель, куда их поселили, без специального разрешения, а также не могут воссоединиться с их семьями, так как Израиль не разрешает последним выезд.

В ноябре египетские власти дважды переселяли освобожденных террористов. Первоначально они жили в фешенебельном отеле на границе с Новым Каиром (построенные в последние годы районы за пределами ранее существовавшей границы египетской столицы). Ситуация изменилась после публикации британской газеты The Daily Mail в конце октября под заголовком "Добро пожаловать в отель ХАМАС: 150 опасных террористов, освобожденных Израилем в рамках мирного соглашения по Газе, разместились в пятизвездочном отеле класса люкс вместе с ничего не подозревающими западными туристами". Речь шла о 154 террористах, по всей видимости тех, кто был освобожден в рамках октябрьской сделки и размещенных в отеле Mirage City сети Marriott Renaissance. Цена за ночь в номере этого отеля варьируется от £200 до £1400 (от $250 до $1780).

В статье были приведены биографии некоторых "постояльцев" отеля. Там также отмечалось, что террористы с кровью на руках теперь завтракают рядом с ничего не подозревающими туристами и могут представлять угрозу сейчас или в будущем. Были названы следующие имена:

– Махмуд Исса, основатель специального "подразделения 101" военного крыла ХАМАСа "Бригад Изз ад-Дин аль-Кассам", которое занималось похищением израильских солдат. Лично причастен к похищению и убийству сержанта полиции Нисима Толедано в 1992 году, а также серии терактов в 1993 году (Хадера, Рамла и др.). Был арестован в 1993 году. Осужден на три пожизненных срока и еще на 46 лет.

– Изз ад-Дин аль-Хамамра. Был осужден за членство в организации "Исламское государство", вербовку смертников и подготовку терактов. В частности, он причастен к взрыву автобуса в Иерусалиме в 2004 году. Арестован в том же году. Приговорен к пожизненному заключению.

– Самир Абу Ниме. Один из старейших палестинских заключенных. Член ФАТХа. Был арестован в октябре 1986 года и приговорен к пожизненному заключению за участие в организации взрыва автобуса в Иерусалиме в 1983 году, в результате которого погибли шесть израильтян, а также нападения на израильских солдат в Иерусалиме и другую террористическую деятельность.

– Мухаммад Зауахрэ. Член "Бригад мучеников аль-Аксы" (боевое крыло ФАТХа). Активный участник второй интифады. Был задержан в 2002 году и приговорен к пожизненному заключению.

– Исмаил Хамдан. Активист "Танзима" (молодежное военное крыло ФАТХа). Причастен к похищению и убийству израильского архитектора Ави Боаза Бравермана в 2002 году. Приговорен к пожизненному заключению.

– Юсуф Дауд. ФАТХ. Осужден в 2004 году на пожизненный срок за убийство бойца пограничной полиции.

– Джихад ар-Рум. Осужден за похищение и убийство подростка Юрия Гущина в 2001 году и участие в убийстве двух резервистов. Был задержан в 2001 году. Приговор: пожизненное заключение плюс 20 лет.

– Акрам Абу Бакр. Глава "Танзим" в Туль-Кареме во время второй интифады. Был арестован в 2002 году и приговорен к трем пожизненным срокам.

– Махмуд Абдалла Али аль-Арда. Член "Исламского джихада". Причастен к убийству израильского полицейского Меира Алуша в 1996 году. После этого был арестован. Организатор побега из тюрьмы "Гильбоа" в 2021 году.

– Басем Хандакджи. Согласно разным источникам, активист "Танзима" (ФАТХ), упоминается также о его связи с "Народным фронтом освобождения Палестины". Арестован в 2004 году по обвинению в причастности ко взрыву на рынке Кармель в Тель-Авиве, в результате которого погибли три человека и десятки получили ранения. Был приговорен к трем пожизненным срокам.

Согласно публикации The Daily Mail, некоторых освобожденных террористов, несмотря на их жалобы на разлуку с семьями, видели проводящими время с родственниками. Они также принимали "поклонников" и проводили мероприятия в банкетном зале отеля, снимали деньги, пользуясь банкоматом. Отдельные лица, в частности Басем Хандакджи, получали разрешение ненадолго покинуть отель. В прошлом году Хандакджи получил Международную премию в области арабской литературы за роман "Маска, цвет неба" и его пригласили на автограф-сессию в местный книжный магазин.

Статья в британском издании имела резонанс, и группу депортированных буквально в течение двух дней после публикации перевезли в новую гостиницу. Как указывает The Daily Mail, этот отель был расположен в часе езды от аэропорта и центра города, видимо уже внутри районов Нового Каира. А еще примерно через неделю в арабских СМИ появились сообщения о втором переезде группы в недавно построенный туристический анклав в провинции Суэц, подальше от столицы. Отмечалось, что туда были переселены заключенные, "освобожденные в рамках как недавнего, так и предыдущих обменов". Никаких дополнительных ограничений не вводилось, за исключением комендантского часа, обязывающего их возвращаться в гостиницу до полуночи и получать предварительное разрешение на выход из отеля.

Безответные призывы террористов к ПА

Именно из Суэца бывшие заключенные направили свое обращение к Палестинской администрации с просьбой возобновить выплаты "зарплат", которые, судя по всему, прекратили поступать им в октябре-ноябре. Кроме денег депортированные требуют от ПА обеспечить им "стабильность" – или через постоянное проживание в Египте или в любой другой стране по их выбору. Речь шла также об открытии КПП Караме ("Мост Алленби") на границе с Иорданией, чтобы семьи заключенных могли воссоединиться с ними.

Что касается "зарплат", то еще в феврале Аббас подписал указ, отменяющий специальные выплаты семьям палестинских заключенных, а также "шахидов" и раненых. Теперь они имеют право только на обычные социальные пособия, которые будут проходить через Палестинский национальный институт по расширению экономических прав и возможностей, и распределяться на общем основании. Раньше деньги выделялись через Комиссию по делам заключенных и бывших заключенных.

Ежемесячные выплаты начислялась в зависимости от количества лет, проведенных в тюрьме, и сумма могла превышать $3 тыс. (для заключенных на срок более 30 лет, а это все депортированные).

Как отмечает палестинское официальное агентство Wafa, указ был подписан "в рамках укрепления позиций и правового статуса Государства Палестина в Организации Объединенных Наций и различных международных институтах". Однако все еще проще.

Указ – лишь один из пунктов требований к ПА, выставленных США и Евросоюзом в качестве условий получения дальнейшей политической и финансовой поддержки. В списке были также такие требования как проведение административной реформы, борьба с коррупцией, изменения в учебных программах и т.д. Что-то из этого, по крайней мере на бумаге, ПА пытается реализовать. Так, например, летом очередным указом Аббаса была создана должность вице-президента, он пообещал провести реформу политических институтов и выборы нового Национального совета. Кроме того, была утверждена стратегия на 2025-2030 годы по "борьбе с коррупцией", к которой семья самого Аббаса, судя по публикациям в СМИ, имеет самое прямое отношение. А в конце сентября Аббас анонсировал реформу учебных программ в соответствии со стандартами UNESCO. Но приостановка выплат – пока единственные работающие на практике изменения в политике ПА. В то же время власти в Рамалле стараются быть осторожными, чтобы не повредить хрупким отношениям с потенциальными спонсорами. Это распространяется и на отношение к депортированным.

Бывшие заключенные рассказывают арабским СМИ, что в ходе нескольких раундов переговоров с ПА было готово четыре проекта соглашений об их "зарплате", но ни одно из них не было реализовано. Особенно много жалоб на бездействие поступает от депортированных членов ФАТХа. Они сетуют, что руководство движения тянет время с решением их судьбы. Встречается также информация, что лидеры ФАТХа вместе с представителями ПА и палестинских спецслужб не рекомендует своим членам перебираться в Турцию, опасаясь их сближения с ХАМАСом, для которого турецкая территория – фактически второй зарубежный дом после Катара.

Привередливая Турция

Тем не менее, в Турции в итоге оказались представители не только ХАМАСа, но и ФАТХа. 49 депортированных из Израиля террористов прибыли в страну в составе шести групп, начиная с 4 февраля и заканчивая 16 июля. Арабские СМИ подчеркивают, что изначально Анкара готова была принять только тех, у кого до ареста был статус жителя Иерусалима, однако затем список был расширен и среди переехавших в Турцию выходцы из самых разных мест – Иерусалим, Дженин, Хеврон, Шхем и т.д.

Самый известных из прибывших – "ветеран" среди заключенных и член ФАТХа Наиль Баргути. В общей сложности он отсидел в израильских тюрьмах более 45 лет, начиная с 1978 года. Был освобожден по "Сделке Шалита" в 2011 году, спустя три года был вновь арестован. Где он живет в Турции, неизвестно, но, судя по его интервью, у него есть свобода передвижения – он может посещать мечеть, принимать приглашение на обед в сельской местности.

Кроме того, в Турции оказались:

– Мурад Баргути, "Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам" (ХАМАС), был арестован в 2003 году за участие в операциях, в ходе которых были убиты израильские солдаты. Получил девять пожизненных сроков + 50 лет.

– Рамадан и Фахми Ид Рамадан Машахира, "Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам" (ХАМАС). Арестованы в 2002 году и получили по 20 пожизненных сроков за причастность к терактам, в том числе взрывам автобусов, включая теракт в районе Гило (Иерусалим), в результате которого погибли 19 израильтян.

– Ала Ратеб Абдель Латиф Кабх, ФАТХ. Теракт на шоссе 586 в Самарии в 2018 году, в результате которого погибли двое военнослужащих и двое получили ранения. Приговор: 2 пожизненных срока + еще 50 лет.

И многие другие террористы с похожими "послужными списками". При этом в некоторых арабских источниках встречается информация, что Анкара отказалась принимать депортированных, если в результате их действий погибали израильтяне с двойным гражданством или иностранцы. Видимо, это было сделано, чтобы не иметь лишних проблем с США и Евросоюзом. Официальных подтверждений конкретно этому пункту нет, но известно, что Турция тщательно рассматривала досье потенциальных "переселенцев" и прислушивалась в ходе рассмотрения дел к мнениям западных спецслужб.

Так среди тех, кто должен был отправиться в Турцию, но остался в Египте – член "Бригад мучеников аль-Аксы" (ФАТХ) Ахмад Баргути, приговоренный к 13 пожизненным срокам за террористическую деятельность, в том числе за убийство 12 человек. Известно, что его и еще пятерых человек планировали перевести в Турцию, но в последний момент турецкая сторона отказалась принимать двоих из шестерки (о ком точно речь, неизвестно), группа отказалась от разделения. Те же, кто попал в Турцию, живут под наблюдением турецких спецслужб.

Имен прибывших в Малайзию и подробностей об их пребывании там в СМИ пока не появилось.

Отношение Израиля

Власти Израиля после депортации террористов-убийц в Египет не публиковали никаких заявлений по этому поводу. Совет национальной безопасности Израиля накануне всех еврейских праздников и летних каникул традиционно распространяет через СМИ предупреждения о высоком риске посещения Египта (и ряда других стран).

Никаких достоверных сведений о том, что израильская разведка ведет слежку за высланными террористами-убийцами, СМИ не публиковали. Остается надеяться, что разведке известно о депортированных значительно больше, чем известно журналистам.

На этой неделе газета "Исраэль а-Йом" со ссылкой на данные общей службы безопасности (ШАБАК) писала, что многие палестинские заключенные, освобожденные в рамках сделок по обмену на заложников после 7 октября 2023 года, вернулись к террористической деятельности. В спецслужбах говорят о повторении сценария "эффекта сделки Шалита". При этом речь шла только о тех, кого вернули в Иудею и Самарию или арабские кварталы Иерусалима. Нет сведений и о вернувшихся к террору бывших заключенных, которые в рамках сделок были высланы в сектор Газы или в другие страны (прежде всего, в Египет). В ШАБАКе исходят из того, что "многие из них уже вернулись или вернутся к террору". В публикации приводятся данные по "эффекту сделки Шалита". В 2011 году в обмен на военнослужащего-заложника Гилада Шалита из израильских тюрем были выпущены 1027 террористов. По данным ШАБАКа, 82% из них вернулись к участию в террористической деятельности в том или ином виде – от финансирования и логистики до участия в действиях боевых групп. 12% из освобожденных по "сделке Шалита" непосредственно участвовали в терактах в Иудее, Самарии или Иерусалиме. Среди освобожденных в 2011 году был Яхья Синуар, высланный в Газу, возглавивший ХАМАС и спланировавший нападение на Израиль 7 октября 2023 года.