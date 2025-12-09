x
09 декабря 2025
|
последняя новость: 20:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 декабря 2025
|
09 декабря 2025
|
последняя новость: 20:47
09 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Опубликовано имя мужчины, тело которого найдено возле поселка Кфар-Зоарим

Убийства
Расследование
время публикации: 09 декабря 2025 г., 20:08 | последнее обновление: 09 декабря 2025 г., 20:08
Опубликовано имя мужчины, тело которого найдено возле поселка Кфар-Зоарим
Пресс-служба полиции Израиля

В колодце возле поселка Кфар-Зоарим обнаружено тело 29-летнего жителя Иерусалима Моше Цабари, поиски которого велись со вчерашнего дня. Об этом сообщил брат погибшего мужчины в социальных сетях.

Расследованием обстоятельств гибели мужчины занимается полиция Кирьят-Гата.

По просьбе полиции суд запретил публикацию любых подробностей, касающихся этого дела.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 декабря 2025

Возле поселка Кфар-Зоарим обнаружено человеческое тело, начато расследование