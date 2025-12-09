Опубликовано имя мужчины, тело которого найдено возле поселка Кфар-Зоарим

В колодце возле поселка Кфар-Зоарим обнаружено тело 29-летнего жителя Иерусалима Моше Цабари, поиски которого велись со вчерашнего дня. Об этом сообщил брат погибшего мужчины в социальных сетях.

Расследованием обстоятельств гибели мужчины занимается полиция Кирьят-Гата.

По просьбе полиции суд запретил публикацию любых подробностей, касающихся этого дела.