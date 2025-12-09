Экс-глава ШАБАКа призвал к созданию государственной комиссии по расследованию провалов 7 октября

Во вторник, 9 декабря, Ронен Бар, бывший глава ШАБАКа, выступил на конференции Cyber Week в университете Тель-Авива. Это было его первое публичное выступление после ухода с поста.

Ронен Бар говорил о необходимости создания государственной комиссии для расследования провала 7 октября. "Руководству правильнее брать на себя ответственность за ошибки, а не присваивать себе заслуги за достижения", – сказал он, намекая на нынешнее правительство и его главу.

По словам экс-главы ШАБАКА, единственный способ узнать, что произошло и почему – это проведение расследования. "Без изучения того, как действовала вся система, Израиль приговорен к следующему 7 октября. Давайте прекратим препираться и вместе начнем расследование, чтобы извлечь уроки и чтобы стать лучше", – сказал он.

Говоря об иранской угрозе, Ронен Бар заявил, что для ее устранения необходимо уделять внимание не только "ядерным возможностям", но и возможностям запуска ракет большой дальности.

Экс-глава ШАБАКа также рассказал о том, как служба использует искусственный интеллект в своей работе, в частности, ИИ предсказывает, кто может в будущем стать террористом.