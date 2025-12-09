ХАМАС затягивает переход ко второму этапу соглашения и ставит невыполнимые условия

Террористическая организация ХАМАС пытается намеренно затягивать соглашение о прекращении огня в секторе Газы, чтобы расширить себе пространство для маневра и сохранить контроль над сектором, пишет Сет Францман в своей статье в Jerusalem Post.

Один из лидеров ХАМАСа Халиль аль-Хайя заявил, что группировка согласится на размещение сил ООН "в качестве сил разделения", которые должны будут заниматься мониторингом границ и обеспечением соблюдения прекращения огня.

При этом ХАМАС продолжает настаивать на том, что переговоры о разоружении могут начаться только после полного выхода ЦАХАЛа из сектора Газы, в то время как Израиль настаивает на том, что выход войск из сектора может начаться только после полного разоружения ХАМАС.

Таким образом, террористы намеренно создают ситуацию, при которой у них всегда останется повод не выполнять свою часть сделки. ХАМАС продолжает утверждать, что Израиль нарушает условия соглашения, и требует полного открытия КПП "Рафиах", ввоза палаток и вагончиков для жилья, а также полного прекращения атак в Газе.

В ХАМАСе утверждают, что Израиль продолжает разрушение домов внутри "желтой линии", что якобы является продолжением военных действий. "Прежде чем начать обсуждение второго этапа, посредники должны оказать давление на Израиль, чтобы обеспечить выполнение всех условий соглашения", – заявил представитель группировки.

Отметим, что ХАМАС до сих пор удерживает останки убитого террористами заложника Рана Гвили, старшины спецназа ЯСАМ, отражавшего нападение террористов 7 октября 2023 года в Алумим. ХАМАС и "Красный Крест" утверждают, что разыскивают его останки в районе Зейтун в юго-восточной части города Газа.

Мать Рана Гвили заявила во вторник, 9 декабря, что ХАМАС "прекрасно знает", где находятся останки ее сына. По ее словам, необходимо продолжать давить на ХАМАС, чтобы заставить террористов вернуть останки Рана для захоронения в Израиле. Напомним, что по условиям сделки ХАМАС был обязан вернуть всех заложников, живых и мертвых, в первую же неделю.