x
09 декабря 2025
|
последняя новость: 08:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 декабря 2025
|
09 декабря 2025
|
последняя новость: 08:48
09 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Раскрыта схема автомобильных "тестов за взятку" на юге Израиля

время публикации: 09 декабря 2025 г., 07:24 | последнее обновление: 09 декабря 2025 г., 07:24
Раскрыта схема автомобильных "тестов за взятку" на юге Израиля
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля сообщила о раскрытии дела о мошенничестве в автоцентрах техосмотра на юге страны. 8 декабря были проведены обыски в лицензированном тест-центре в Сдероте, автосервисе в Рахате и по адресам подозреваемых. Задержаны четверо работников сдеротского центра, полиция намерена ходатайствовать об их аресте до конца расследования.

По данным следствия, сотрудники тест-центра в Сдероте за деньги "проталкивали" на ежегодном техосмотре автомобили, которые не соответствовали требованиям безопасности. Речь идет о десятках владельцев машин, плативших за подложные документы. В полиции подчеркивают, что схема работала длительное время и носила систематический характер, создавая прямую угрозу жизни участников дорожного движения.

Две недели назад была вскрыта аналогичная схема в лицензированном тест-центре в Хайфе, где также задержали четырех работников и допросили десятки автовладельцев.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook