Раскрыта схема автомобильных "тестов за взятку" на юге Израиля

Полиция Израиля сообщила о раскрытии дела о мошенничестве в автоцентрах техосмотра на юге страны. 8 декабря были проведены обыски в лицензированном тест-центре в Сдероте, автосервисе в Рахате и по адресам подозреваемых. Задержаны четверо работников сдеротского центра, полиция намерена ходатайствовать об их аресте до конца расследования.

По данным следствия, сотрудники тест-центра в Сдероте за деньги "проталкивали" на ежегодном техосмотре автомобили, которые не соответствовали требованиям безопасности. Речь идет о десятках владельцев машин, плативших за подложные документы. В полиции подчеркивают, что схема работала длительное время и носила систематический характер, создавая прямую угрозу жизни участников дорожного движения.

Две недели назад была вскрыта аналогичная схема в лицензированном тест-центре в Хайфе, где также задержали четырех работников и допросили десятки автовладельцев.