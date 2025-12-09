x
09 декабря 2025
09 декабря 2025
09 декабря 2025
последняя новость: 11:48
09 декабря 2025
Израиль

Раскрыта группировка террористов–"ракетчиков" из района Туль-Карема

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 09 декабря 2025 г., 11:02 | последнее обновление: 09 декабря 2025 г., 11:06
Раскрыта группировка террористов–"ракетчиков" из района Туль-Карема
Пресс-служба ЦАХАЛа

По завершении продолжительного оперативного расследования пресс-служба ЦАХАЛа сообщает о раскрытии группировки террористов, совершивших ряд терактов в районе Туль-Карема. Они причастны к созданию и использованию самодельных ракет, склад которых был обнаружен около месяца назад в Бейтунии.

В соответствии с совместным сообщением ЦАХАЛа, ШАБАКа и полиции Израиля, в ходе допроса одного из задержанных в последние месяцы террористов, Ахмада Абу Самры, была установлена его причастность к установке взрывного устройства на военный транспорт ЦАХАЛа "Пантер", в результате чего были ранены несколько военнослужащих, а также к попытке теракта по аналогичному сценарию против джипа "Давид". Он также причастен к задействованию взрывного устройства против военного джипа, в ходе которого был ранен бывший командир бригады "Менаше".

По мере расследования деятельности группировки были задержаны и другие террористы, включая жителя Туль-Карема Халила Хариша, который был соучастником при совершении терактов с применением взрывных устройств и отвечал за поставку компонентов для создания бомб.

По результатам допросов террористов в Туль-Кареме 17 ноября были обнаружены три ракеты на различных стадиях производства, взрывные устройства, системы активации бомб, детали для изготовления взрывных устройств и материалы для производства взрывчатки. Одна из ракет была уже снабжена боевым зарядом.

