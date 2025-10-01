Около Рамаллы вновь найдены ракеты террористов

Полиция Израиля, ЦАХАЛ и ШАБАК сообщают, что в ходе операции в Бейтунии, к западу от Рамаллы, были обнаружены самодельные ракеты (на стадии производства), а также огнестрельное оружие и взрывчатые вещества.

В операции были задействованы бойцы пограничной полиции Иерусалимского округа и силы бригады "Биньямин". Они нашли в одном из зданий в Бейтунии 15 ракет, 18 зарядов к ракетам, оружие и взрывчатку. Оружие и ракеты в основном были уничтожены на месте. Но часть находок конфискована для дальнейшего изучения.

Судя по внешнему виду, найденные ракеты идентичны тем, которые находили несколько недель назад около Рамаллы.

Дальность таких ракет может достигать от нескольких километров до 10 км.

Напомним, что в ночь на 19 сентября в районе Рамаллы была проведена операция, в ходе которой была обнаружена мастерская, в которой производили ракеты. В официальном сообщении это производство было названо "ракетным заводом". При обысках были найдены десятки примитивных самодельных ракет, а также заряды к ним и взрывчатка. Причем две ракеты уже были подготовлены к запуску (но стояли без боеголовок). Операция была проведена после того, как со стороны Кафр-Нима (между Модиином и Рамаллой) была предпринята попытка ракетного обстрела израильской территории.

Обыски проводились не только в Кафр-Ниме, но также в Рамалле и Бильине, чтобы задержать возможных сообщников террористов-ракетчиков.

Судя по публикуемым снимкам, боевики именовали себя "Бригадой 13" (по данным спецслужб, ракеты, найденные в Бейтунии 30 сентября, принадлежали им же). Их главными целями могли быть Модиин, Модиин-Илит и другие населенные пункты округа Биньямин, а также военные базы в этом районе. Не исключено, что террористы планировали и обстрелы "Бен-Гуриона" – от деревни Кафр-Нима до аэропорта около 15 км, но ракеты можно было установить и ближе, скажем в районе Кибии, откуда по "Бен-Гуриона" менее 10 км.

Отметим, что ракетные обстрелы из арабской части Иудеи и Самарии многократно происходили и ранее. Первый такой обстрел (из района Дженина) был зафиксирован 11 декабря 2005 года. Тогда ответственность взяли на себя "Бригады мучеников аль-Аксы" (ФАТХ). Позже ракетные обстрелы из Иудеи и Самарии осуществляли также боевики ХАМАСа, "Исламского джихада" и других группировок. В последние годы попытки таких обстрелов были редки. Фиксировались случаи налаживания производства ракет, которые пресекались израильскими спецслужбами. Ракетные силы террористов в Газе в основном разгромлены в ходе войны "Железные мечи", начатой 7 октября 2023 года после нападения ХАМАСа на Израиль. Тем важнее для террористических организаций создание ракетных сил "на Западном берегу".