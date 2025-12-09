x
Израиль

Полиция просит отстранить Арнона Бар-Давида от работы еще на три месяца

Профсоюзы
Полиция
Коррупция
время публикации: 09 декабря 2025 г., 09:58 | последнее обновление: 09 декабря 2025 г., 10:02
Полиция просит отстранить Арнона Бар-Давида от работы еще на три месяца
Tomer Neuberg/Flash90

Полиция обратилась в суд с просьбой продлить срок отстранения от работы для руководителя "Гистадрута" Арнона Бар-Давида, который проходит подозреваемым в рамках масштабного расследования о коррупции "Рука руку моет", еще на 90 дней.

Как сообщает новостная служба "Кан", следователи опасаются, что вернувшись в свой офис, Бар-Давид может попытаться оказать влияние на свидетелей, воспрепятствовать сбору доказательств или даже совершить новые правонарушения.

Если суд согласится с требованием полиции, длительное отстранение Арнона Бар-Давида от работы может впоследствии привести к его смещению с должности.

Полиция утверждает, что собранные доказательства демонстрируют, что подследственный в течение многих лет "злоупотреблял своим положением и властью для совершения коррупционных преступлений, вместе с другими лицами он создал коррупционную схему, позволяющую использовать ресурсы "Гистадрута" как свои собственные".

Полиция просит также продлить ограничения в отношении владельца страхового бизнеса Эзры Габая, еще одного ключевого подозреваемого в деле. Габаю запрещено контактировать с сотрудниками множества замешанных в деле муниципалитетов – Хариша, Ашдода, Хадеры, Кирьят-Гата, Рош а-Аина, Ришон ле-Циона и Кирьят-Бялика, а также с сотрудниками "Ракевет Исраэль", "Эль-Аль", института Вингейта, Еврейского национального фонда, Еврейского университета и министерства спорта.

