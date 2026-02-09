Кадровый кризис в школах: по индивидуальным контрактам наняты лишь 12 педагогов

Парламентская комиссия по вопросам образования провела в понедельник, 9 февраля, заседание о проблеме острого кадрового кризиса в израильских школах.

Несмотря на многократно озвученные руководством министерства образования обещания реформировать сферу образования и улучшить ситуацию, данные о реализации этих планов едва ли говорят об успехе, сообщает Баркат Михаэли в своей статье на 0404.co.il.

По данным министерства образования, в последние годы предпринимались попытки продвигать преподавание на основе индивидуальных контрактов и программы профессиональной переквалификации, чтобы привлечь в систему качественные кадры с рынка труда. В рамках программы на 2025-2026 учебный год было выделено около 100 целевых ставок с особым акцентом на STEM – естественные науки, технологии, инженерное дело и математику.

Однако фактические данные к 2026 году демонстрируют огромный разрыв между планом и выполнением: на данный момент в школы через индивидуальные контракты приняты лишь 12 учителей, а всего в рамках этого направления речь идет примерно о 40 кандидатах – цифрах, которые далеки от потребностей системы.

Председатель парламентской комиссии по образованию Цви Суккот возложил ответственность за ситуацию на профсоюз учителей, который, по его словам, блокирует расширение индивидуальных контрактов с педагогами.