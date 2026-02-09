x
Израиль

Эвакуация, которой не было: задержаны подозреваемые в мошенничестве с "Битуах Леуми"

время публикации: 09 февраля 2026 г., 13:21 | последнее обновление: 09 февраля 2026 г., 13:21
Эвакуация, которой не было: задержаны подозреваемые в мошенничестве с "Битуах Леуми"
Chaim Goldberg/Flash90

Сотрудники подразделения по борьбе с экономической преступностью в составе "ЛАХАВ-433" совместно со следователями "Битуах Леуми" расследуют масштабное дело о мошенничестве, связанном с незаконным получением "военных" выплат от государства.

В рамках расследования задержаны семь человек, которых подозревают во взяточничестве, получении средств обманным путем, сговоре с целью совершения преступления и других правонарушениях. По подозрению следствия, подозреваемые получали выплаты в рамках "военных" грантов и пособий за эвакуацию из зоны противостояния на севере страны, хотя никогда не проживали в этих районах.

По данным следствия, несколько подозреваемых подкупили сотрудницу Управления народонаселения и миграции, чтобы та фиктивно изменила их адреса проживания на приграничные населенные пункты на севере страны, создав ложное впечатление, что они были эвакуированы во время войны. При помощи этих данных подозреваемые добивались получения компенсационных выплат от "Битуах Леуми", хотя не имели на эти деньги права.

Общий объем мошенничества достиг нескольких миллионов шекелей. Расследование находится на начальной стадии, по мере его развития подозреваемые будут доставлены в мировой суд Петах-Тиквы для продления срока их содержания под стражей.

