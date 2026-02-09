x
09 февраля 2026
09 февраля 2026
Здоровье

Бешенство в Рош а-Аине: 14 контактировавших с больной собакой направлены на лечение

Минздрав
Бешенство
время публикации: 09 февраля 2026 г., 13:52 | последнее обновление: 09 февраля 2026 г., 13:52
Бешенство в Рош а-Аине: 14 контактировавших с больной собакой направлены на лечение
AP Photo/Matias Delacroix

В воскресенье, 8 февраля, в министерство здравоохранения поступило сообщение из Рош а-Аина о собаке смешанной породы, среднего размера и светло-коричневой масти, у которой было выявлено бешенство. 14 человек, которые могли контактировать с больным животным, направлены на получение профилактического лечения.

Минздрав просит всех, кто контактировал с животным, подходящим по описанию, а также тех, чьи домашние животные могли контактировать с этой собакой в районе инцидента, срочно обратиться в окружную службу здравоохранения ("лишкат бриют") в Петах-Тикве по телефону 03-9051818 или в ближайшую службу здравоохранения по месту жительства, чтобы оценить необходимость профилактического лечения. По завершении рабочего дня и в выходные следует обращаться в приемное отделение больниц.

Также минздрав призвал родителей уточнить у детей, были ли у них контакты с подозрительными животными, владельцев домашних животных – проверить актуальность прививок у муниципального ветеринара. В случае укуса или царапины необходимо немедленно промыть место раны водой с мылом, продезинфицировать и обратиться в бюро минздрава для оценки необходимости профилактики.

Здоровье
