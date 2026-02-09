Махмуд Аббас и король Иордании осудили решения Израиля по Иудее и Самарии

Глава Палестинской администрации Махмуд Аббас встретился в Аммане с королем Иордании Абдаллой II для обсуждения последних решений правительства Израиля, направленных на углубление контроля над Западным берегом. Лидеры заявили, что эти меры представляют собой грубое нарушение международного права и резолюций ООН, а также подрывают палестинские институты и решение о двух государствах.

Аббас предостерег, что решения израильского правительства угрожают безопасности и стабильности в регионе, особенно в свете возможных посягательств на исламские и христианские святыни накануне Рамадана. Он призвал президента США Дональда Трампа подтвердить обязательства, данные в сентябре прошлого года арабским и исламским лидерам, не допустить депортации палестинцев и аннексии палестинских территорий.

Палестинский лидер также призвал к срочным заседаниям Лиги арабских государств, Организации исламского сотрудничества и Совета Безопасности ООН для противодействия израильским решениям, сообщает официальное информационное агентство Рамаллы Wafa.