09 февраля 2026
Ближний Восток

Генсек "Хизбаллы" призвал Ливан объединиться для противостояния Израилю и США

Ливан
Хизбалла
время публикации: 09 февраля 2026 г., 18:34 | последнее обновление: 09 февраля 2026 г., 18:34
Генсек "Хизбаллы" призвал Ливан объединиться для противостояния Израилю и США
Wikipedia.org. Фото: Hamed Malekpour/Tasnim News Agency

Генеральный секретарь шиитской террористической организации "Хизбалла" шейх Наим Касем выступил на церемонии открытия нового медицинского центра в квартале Дахия в пригороде Бейрута.

Умеренные обозреватели отмечают, что многие присутствовавшие на мероприятии не стали вставать, чтобы поприветствовать генсека "Хизбаллы", когда он поднялся на трибуну.

Наим Касем обвинил Израиль и США в стремлении уничтожить способность Ливана к сопротивлению через международное давление, направленное на разоружение "Хизбаллы". Он отверг идею "навязанного мира" с Израилем, заявив, что предпочтительнее "умереть с достоинством, чем жить в унижении". Лидер "Хизбаллы" также предостерег, что любые уступки правительства Ливана поставят под угрозу независимость страны.

Касем назвал главной проблемой Ливана израильско-американскую агрессию и заявил, что Израиль имеет экспансионистские амбиции в регионе. "Мы не можем остановить агрессию словами или надеждой на американского тирана, мы останавливаем ее силой, солидарностью и единством… Мы должны быть сильными, сопротивляться и объединиться вокруг этого проекта противостояния Израилю", – заявил он.

Он подчеркнул, что "Хизбалла" вместе с движением "Амаль" представляют собой "единое тело", и отверг попытки посеять раздор между движением сопротивления и ливанскими властями.

Ближний Восток
