Внимание, розыск: пропал 11-летний Амитай Гонен, житель поселка Швут-Рахель

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 11-летнего Амитая Гонена, жителя поселка Швут-Рахель в округе Биньямин. 9 февраля около 13:30 он вышел из языковой школы в Офре, последний раз его видели в районе "тремпиады" в Офре.

Приметы пропавшего: рост 135 см, худой, светлокожий, на лице – веснушки, рыжие волосы, голубые глаза. На нем могла быть толстовка и бежевые брюки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в отделение полиции в Биньямине по телефону 02-9706444.