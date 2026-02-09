x
09 февраля 2026
|
последняя новость: 22:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
09 февраля 2026
|
09 февраля 2026
|
последняя новость: 22:28
09 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Внимание, розыск: пропал 11-летний Амитай Гонен, житель поселка Швут-Рахель

Розыск
время публикации: 09 февраля 2026 г., 21:08 | последнее обновление: 09 февраля 2026 г., 21:08
Внимание, розыск: пропал 11-летний Амитай Гонен, житель поселка Швут-Рахель
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 11-летнего Амитая Гонена, жителя поселка Швут-Рахель в округе Биньямин. 9 февраля около 13:30 он вышел из языковой школы в Офре, последний раз его видели в районе "тремпиады" в Офре.

Приметы пропавшего: рост 135 см, худой, светлокожий, на лице – веснушки, рыжие волосы, голубые глаза. На нем могла быть толстовка и бежевые брюки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в отделение полиции в Биньямине по телефону 02-9706444.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook