Подано обвинение против двух братьев из Иерусалима, сотрудничавших с иранской разведкой
время публикации: 09 февраля 2026 г., 15:27 | последнее обновление: 09 февраля 2026 г., 15:27
Прокуратура предъявила обвинение двум братьям, жителям Иерусалима в возрасте около 20 лет, в совершении преступлений против безопасности, связанных с контактами с иранской разведкой.
Обвинение просит суд распорядиться об аресте обоих братьев до окончания судебного разбирательства.
Согласно обвинительному заключению, один из обвиняемых при содействии другого поддерживал контакты с иранскими разведывательными службами, совместно они за деньги передавали различную информацию, осознавая, что действует по указанию иранских агентов.
Другие подробности в обвинительном заключении не приводятся.