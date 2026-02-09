Подано обвинение против двух братьев из Иерусалима, сотрудничавших с иранской разведкой

Прокуратура предъявила обвинение двум братьям, жителям Иерусалима в возрасте около 20 лет, в совершении преступлений против безопасности, связанных с контактами с иранской разведкой.

Обвинение просит суд распорядиться об аресте обоих братьев до окончания судебного разбирательства.

Согласно обвинительному заключению, один из обвиняемых при содействии другого поддерживал контакты с иранскими разведывательными службами, совместно они за деньги передавали различную информацию, осознавая, что действует по указанию иранских агентов.

Другие подробности в обвинительном заключении не приводятся.