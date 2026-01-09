Союзы и интересы на пути к выборам. Итоги политической недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

На этой неделе выборы в Кнессет 26-го созыва стали принимать реальные очертания – с датами, именами участников и возможными союзами. Несмотря на то, что выборы еще не объявлены, политическая система уже полностью играет по предвыборным правилам.

Дата 26 мая, которую, согласно публикации Анны Райвой в газете "Маарив", обдумывают в канцелярии премьер-министра, с самых разных точек зрения выглядит оптимальной для премьер-министра. Однако есть в ней и немало символизма – через три дня после этой даты исполнятся 30 лет со дня первого избрания Нетаниягу на пост премьер-министра. Победа над Шимоном Пересом, одержанная Нетаниягу через восемь месяцев после убийства премьер-министра Ицхака Рабина была драматической, сенсационной и почти непостижимой. Не знаю, руководствуется ли премьер-министр историческими параллелями, но они еще раз иллюстрируют политическое долголетие Нетаниягу.

Даты выборов нет, однако сборные уже формируются. Именно сборные, так как оба блока – и нынешняя коалиция, и нынешняя оппозиция – сделают все для того, чтобы не допустить утраты голосов или хотя бы минимизировать потери. Эти попытки уже начались.

У секторальных политиков своя повестка дня, которая имеет прямое влияние на повестку общенациональную. В ультраортодоксальном секторе продолжаются страдания по закону о призыве, а также о бюджете, который будет или не будет утвержден через два с половиной месяца. В арабском секторе кипят страсти вокруг возможности создания, вернее возрождения Объединенного списка – на фоне волны насилия в арабских населенных пунктах. А в еврейских оппозиционных партиях празднуют присоединение к партии "Демократим" самых радикальных лидеров протестов против юридической реформы. Причем каждый празднует по своим причинам.

Нетаниягу готовится к выборам: даты и игроки

26 мая – это лишь одна из дат, упоминавшихся на этой неделе, в качестве возможной даты предстоящих выборов. Упоминалось и 8 сентября, за три дня до праздника Рош а-Шана. Почти невероятно, что выборы пройдут раньше конца мая – это лишает Нетаниягу времени для шагов, способных повлиять на повестку дня. Сейчас она в большой степени вращается вокруг закона о призыве, и выступление премьера на пленарном заседании Кнессета, в котором он горой встал за этот закон, уже не позволит премьер-министру дистанцироваться от него. И поэтому Нетаниягу необходимо время для достижения результатов, военных и/или дипломатических, которые позволят ему вернуть повестку дня на те рельсы, которые неоднократно приводили его к успеху – рельсы внешней политики и безопасности.

С другой стороны, выборы осенью грозят коалиции осложнениями, особенно если будут проходить в октябре на фоне мероприятий, посвященных третьей годовщине начала войны. Период между концом мая и началом сентября являtтся оптимальным для проведения выборов. Выбор даты зависит не только от премьера. Если Нетаниягу не удастся провести бюджет, дата выборов определится сама собой. Но разница в месяц уже не столь существенна.

Не стоит забывать и о Дональде Трампе, который намерен посетить Израиль на День Независимости для получения Премии Израиля, лауреатом которой он стал. Визит Трампа в Израиль в конце апреля станет безусловно пиковой точкой в предвыборной кампании "Ликуда".

Нетаниягу, тем временем, уже тасует колоду. Два процесса идут параллельно – попытка повлиять на предвыборный список – или путем персональных назначений, или путем изменения системы формирования предвыборного списка. И та, и другая возможность немало беспокоят депутатов от "Ликуда", поскольку эти изменения еще более осложнят для них борьбу за сохранение места в Кнессете.

Нетаниягу не упускает из вида, вернее из-под контроля, и своих коалиционных партнеров на правом фланге. На этой неделе сообщалось, что в окружении Нетаниягу взвешивают несколько возможных конструкций, которые должны позволить правым партиям избежать потери голосов, несмотря на то, что "Ционут Датит" во главе с Бецалелем Смотричем по большинству опросов не проходит электоральный барьер. Одна из возможностей – повторение сценария прошлых выборов, когда "Ционут Датит" и "Оцма Иегудит" баллотировались единым списком. Не очень ясно, насколько этот сценарий реализуем, учитывая враждебность между Бецалелем Смотричем и Итамаром Бен-Гвиром. Второй сценарий – замена Смотрича во главе "Ционут Датит" на более популярную фигуру. Среди имен упоминаются бригадный генерал запаса Офер Винтер и мэр Сдерота Алон Давиди. И третий вариант – создание партии Винтером, которая будет участвовать в выборах самостоятельным списком. Какой сценарий реализуется, станет известно только перед выборами.

Ультраортодоксы: выигрыш времени и отсутствие решений

Совет знатоков Торы – руководящий орган партии "Агудат Исраэль" – провел заседание, посвященное закону о призыве. Главным и неожиданным итогом заседания стало отсутствие однозначного заявления о неприятии закона о призыве. На протяжении последних недель в политической системе бытовало мнение, согласно которому в решающий момент депутаты от "Агудат Исраэль" проголосуют против закона Бисмута, а депутаты от "Дегель а-Тора" воздержатся. Означает ли молчание раввинов "Агуды", что их позиция смягчается? Сомнительно. Более вероятна версия о разногласиях между раввинами и стремление прийти к максимально возможному единству позиций с "Дегель а-Тора". На хасидов ("Агудат Исраэль") оказывается очень серьезное давление с требованием не голосовать против законопроекта о призыве. Вечером 8 января было опубликовано сообщение, согласно которому в "Дегель а-Тора" намерены окончательно развалить блок "Яадут а-Тора", если депутаты от "Агуды" проголосуют против. В этой ситуации объяснимо стремление выиграть время, которого осталось немного. Если голосование по закону Бисмута состоится, это произойдет в ближайшие недели.

Бюджет: кому он на пользу, кому помеха

Общей предпосылкой считается, что Биньямин Нетаниягу заинтересован в утверждении бюджета, но неясно, позволят ли ему ШАС и "Яадут а-Тора" его утвердить. Однако, как выяснилось на этой неделе, в окружении Нетаниягу есть разные мнения. Приближенные премьер-министра опасаются, что ультраортодоксы потребуют щедрой компенсации за материальный ущерб, который они понесли в связи с решениями БАГАЦа (последнее такое решение касается перевода средств из финансовой комиссии Кнессета). Такой бюджет может вызвать не меньше критики, чем закон о призыве

Ультраортодоксам, со своей стороны, бюджет необходим. Развал правительства до утверждения бюджета оставляет ШАС и "Яадут а-Тора" практически без достижений по итогам работы самого дружественного им правительства. Без закона о призыве, без эффективных шагов, направленных против решений БАГАЦа и юридического советника правительства, без бюджета, способного компенсировать материальные потери, ультраортодоксам трудно будет объяснить избирателям, в чем заключаются их достижения. Парадоксальным образом может оказаться, что бюджет нужнее ШАС и "Яадут а-Тора", нежели "Ликуду" и Биньямину Нетаниягу.

Оппозиция: радикалы под крылом Яира Голана

На этой неделе глава партии "Демократим" представил новых игроков в своей команде. Как и следовало ожидать, радикальные лидеры протестов против юридической реформы и правительства Нетаниягу нашли путь в партии Яира Голана. Ами Дрор, которого допрашивала полиция по подозрению в подстрекательстве после того, как на одной из демонстраций он назвал Нетаниягу дьяволом и пообещал "стереть память о нем", и Моше Редман, ставший объектом журналистского расследования телеканала "Кешет" в связи с таинственной судьбой десятков тысяч шекелей, собранных Редманом на помощь пострадавшей демонстрантке, являются наиболее заметными фигурами среди новых товарищей по партии Яира Голана. Сам он тепло принял новых однопартийцев и устроил в их честь брифинг для журналистов, куда не был допущен оператор 14 канала.

Далеко не все в левоцентристском блоке приветствовали такое приобретение Яира Голана. Многие опасаются, что их одиозность оттолкнет избирателей, настроенных более центристски. Однако вряд ли это нанесет удар по блоку левоцентристов. Те, кого отпугнут Редман и Дрор, проголосуют, например, за Лапида или Айзенкота. У противников Нетаниягу нет недостатка в выборе.

Решение Редмана и остальных присоединиться к партии "Демократим" свидетельствует также о том, что, по крайней мере, в еврейском сегменте оппозиции, извлекли уроки из ошибок, предшествовавших прошлым выборам. На данном этапе все пытаются найти свое место в действующих партиях и не создавать новые. Провал МЕРЕЦ, и как следствие потеря почти четырех мандатов стал в 2022 году одним из двух основных факторов, принесших убедительную победу правому лагерю. Второй фактор связан с происходящие в арабской политике.

Тем временем среди еврейских партий оппозиции продолжается выяснение отношений. Бывший премьер-министр Нафтали Беннет представил свой план призывa ультраортодокосов в ЦАХАЛ. В ответ глава партии "Еш Атид" Яир Лапид заявил, что в период "правительства перемен" были силы, препятствовавшие призыву ультраортодоксов. Лапид не стал упоминать Беннетa, однако в политических кругах прямо говорили о том, что подразумевал он именно его. Тот якобы препятствовал принятию законa о призыве, стремясь сохранить шанс присоединить "харедим" к коалиции. Атмосфера "все против всех" в оппозиции остается неизменной.

Арабы: вместе или порознь

На этой неделе лидер партии РAAM Мансур Aббac сделал неожиданное заявление, согласно которому он открывает ряды своей партии для присоединена к ней евреев. Партия, которая ассоциируется с "Исламским движением", несмотря нa усилия ее лидерa избавиться от этого имиджа, представляет новый облик – облик "общеизраильской партии гражданского характера".

Помимо имиджа, есть в этом шаге холодный политический расчет. Мансур Aббaс вместе с Ахмадом Тиби уже готовятся к тому, что переговоры по созданию единого предвыборного списка не увенчаются успехом. В таком случае арабские партии обратятся к "плану Б", который может оказаться более эффективным с точки зрения стремления сменить правительство. Объединенный список арабских партий при участии БАЛАД ни в какой ситуации не сможет быть опорой для коалиции при участии Беннета, Либермана и Ганца. Не исключено, что союз Аббаса и Тиби окажется более "съедобным" для нынешних оппозиционеров из сионистских партий. На данном этапе Авигдор Либерман, Йоаз Хендель (глава партии "Милуимниким") и другие, повторяют, что арабские партии не войдут в будущую коалицию. В какой степени план Айзенкота по приведению к присяге в случае необходимости правительства меньшинства, опирающегося на арабские партии, является табу, не ясно.

Судя по результатам последних опросов, вероятность того, что после выборов ни один блок не сможет сформировать коалицию, крайне высок. Пример Нафтали Беннета в 2021 году показал, что обещания политиков не создавать коалицию с тем или иным партнером весят значительно меньше, чем стремление воспользоваться возможностью взять власть.